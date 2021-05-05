عاجل.. التحفظ على أشرف السعد بمطار القاهرة

تحفظت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة على رجل الأعمال، أشرف السعد، الذي عاد إلى مصر بعد رحلة هروب بأموال المودعين المصريين لأكثر من ربع قرن.





كان "السعد"، حصل على حكم بالسجن لمدة سنتين بتهمة إصدار "شيك" بدون رصيد، وقررت النيابة العامة إحالته إلى محكمة الجنايات لعدم إعادته 188 مليون جنيه للمودعين، وفي نهاية ديسمبر عام 1993 أخلي سبيله بكفالة 50 ألف جنيه وشُكلت لجنة لفحص أعماله المالية، وفي عام 2004 رفع "السعد" دعوى قضائية فى المملكة المتحدة ضد الحكومة المصرية، وصدر حكم بإنهاء الحراسة وإعادة ما تبقى من ممتلكاته عام 2009.





وولد محمد أشرف السيد علي سعد الشهير بأشرف السعد في 1 يناير 1954، وبدأ حياته بتجارة العملة، وأسس شركة السعد للاستثمار وتوظيف الأموال في فبراير من العام 1991، لكنه اتهم في عدة قضايا بالنصب، وغادر مصر إلى فرنسا بحجة العلاج، وبعد سفره بثلاثة أشهر صدر قرار بوضع اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر.