نشرة حوادث "الفجر".. حبس رؤوف غبور سنة مع الشغل

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأربعاء العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:





قررت محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة، حبس رجل الأعمال رؤوف كمال حنا غبور رئيس مجلس إدارة شركة جي بي أوتو، سنة مع الشغل، في قضية اتهامه بخداع أحد عملاء شركة الدولية للتجارة والتوكيلات التجارية "إيتامكو"، ببيع سيارة "جيلى أم جراند" غير مطابقة للمواصفات بحسب الدعوى القضائية.





أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس عامل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مبلغ ٨٠٠ ألف جنيه من خزينة مكتب بريد بالصف





وكشفت تحقيقات النيابة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل سرقة عامل لمبلغ ٨٠٠ ألف جنيه من خزينة خاصة بأحد مكاتب البريد بمركز الصف، أن المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، نتيجة لمروره بضائقة مادية، فهو يعمل حداد فاستغل عمله وقرر سرقة الخزينة.





أمرت نيابة القاهرة الجديدة الكلية، اليوم الأربعاء، بإحالة 4 متهمين بانتحال صفة رجال شرطة وسرقة مبالغ مالية من طالب وطالبة بالجامعة الأمريكية للمحاكمة.



