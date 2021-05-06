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حورية فرغلي: "كنت بتمنى الموت وحالتي النفسية كانت في الحضيض"

الخميس 06/مايو/2021 - 05:00 ص
حورية فرغلي
حورية فرغلي
أمنية فوزي
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قالت الفنانة حورية فرغلي، تعليقا على نجاح العمليات الجراحية التي أجرتها: "كنت أتمنى إن الناس تدعيلي بالطريقة دي، ربنا شفاني بسبب دعاء الناس ليا وحب الناس ليا".

وأشارت "فرغلي"، خلال لقاء خاص بـ برنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن العملية الأولى استمرت 11 ساعة، لافتة إلى أنها أجرب 4 عمليات في 4 أشهر.

وتابعت: "كنت فاقدة الثقة في نفسي كبنت، أنا مش متجوزة ومعنديش أولاد وفجأة بقيت وحشة، وحالتي النفسية كانت في الحضيض، وكنت بتمنى أموت كنت شايفة إن حياتي ملهاش لزمة".

واستكملت: "فيه ممثلين كتير وقفوا جنبي على رأسهم أشرف زكي، ورجعولي الثقة في نفسي كممثلة"، معلقة: "صوتي مبقاش مخنف أخيرًا مبقتش خنفة".

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