حمدوك عن سد النهضة: السودان سيكون تحت رحمة إثيوبيا حال عدم الاتفاق

شدد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، اليوم الأربعاء، على ضرورة الوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي يسمح بالتخطيط بشكل أفضل للتنمية والإنتاج الزراعي.





وقال عبدالله حمدوك خلال مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية إنهم من دون الوصول لاتفاق سيكونون تحت رحمة إثيوبيا في أن تعطيهم الماء اليوم وتأخذه منهم متى شاءت، لذلك يطالبون باتفاق ملزم في إطار القانون الدولي.





وأضاف أن القضايا المتعلقة بسد النهضة جادة جدا وحساسة، مبينا أنها مرتبطة بأمن وسلامة الملايين في السودان ومصر، مؤكدا أهمية المسائل المتعلقة بها والتي يمكن حلها في غضون أسابيع وفقا للقانون الدولي، حسب وكالة الأنباء السودانية سونا.





وأكد حمدوك أن السودان اقترح تحويل دور المراقبين إلى وسطاء للمساعدة في الوصول لاتفاق ملزم حول السد.



