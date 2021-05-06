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نادر سعد : تصنيع أول مليوني جرعة لقاح كورونا في مصر أول يونيو (فيديو)
الخميس 06/مايو/2021 - 04:22 ص
شيماء حسن
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر تسعى لتوفير أكبر قدر من اللقاحات لتسريع عملية تلقي اللقاحات بالنسبة للمواطنين.
وقال "سعد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء إنه يوم الجمعة الماضية ستستقبل مصر 1.7 مليون جرعة من تحالف جافي من لقاح استرازينيكا، وفي نهاية مايو الحالي سيتم استقبال 1.7 مليون جرعة أخرى من لقاح استرازينيكا.
وأشار إلى أن هناك مليون جرعة من لقاح سينوفارم في القريب العاجل، موضحًا أنه في أول يونيو المقبل سيتم تصنيع أول 2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك في معامل المصل واللقاح فاكسيرا وفقًا لما أعلنته وزيرة الصحة.
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