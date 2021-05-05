شاهد..مسلسل ملوك الجدعنة | ملخص الحلقة الـ 23

شهدت أحداث الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".





سرية يضرب سعيد

تعدي سرية بالضرب على سعيد بعدما علم بأنه المتسبب في قضية المخدرات التي وضعت في عربية الكبدة لوالدته.





سرية يبحق عن فاتن

بدأ سرية بالبحث عن فاتن، من خلال توصية جيرانه بالحث عنها في جميع المناطق مقابل مبلغ مالي كبير.





شقيقة سفينة حامل

انفعل سفينة على الطبيب بالمستشفى بسبب خضوع نجلا لجلسات كهرباء، وكشف له بأنها حامل من حادثة الاغتصاب.





القبض على فاتن

القت الشرطة القبض على فاتن بسبب بقائها في الشارع بلا مأوى ونومها على الأرصفة بعدما استولت شقيقتها على المنزل والمحل.





سفينة يبدأ عمل

اتفق سفينة مع أكبر تجار المخدرات وبدأ العمل معه تحت اداراته وتوجيهاته، مقابل مبلغ مادي كبير.

وتدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.





مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.







