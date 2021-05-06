Advertisements

عاجل.. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة

الخميس 06/مايو/2021 - 12:06 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة فريقه التي ستواجه سموحة مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وجاءت قائمة الزمالك على النحو التالي 

في حراسة المرمى : محمد عواد ومحمود عبد الرحيم جنش.

في خط الدفاع : محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني.

في خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.

في خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، مروان حمدي وحميد أحداد.

أخبار تهمك

خلال تكريمه.. وزير النقل لقائد قطار أسوان: "أنا هحضر فرح بنتك"

منذ أقل من ساعتين

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ ساعة و 21 دقيقة

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من زيدان بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يفقد ثلاثي ناري قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الصحف الفرنسية تشن هجوما ناريا على نيمار

منذ حوالي 7 ساعات

التعليم: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للشهادة الثانوية تعقد من المنزل

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عرض سعودي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

نجم الزمالك يقترب من الرحيل.. والأهلي يترقب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يستهدف التعاقد مع صفقة مفاجئة

منذ نصف ساعة

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

اتحاد الكرة يستقر على حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:11 م

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

أول تعليق من زيدان بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا

12:08 ص

نجم الزمالك يقترب من الرحيل.. والأهلي يترقب

09:30 م

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

05:03 م

التعليم: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للشهادة الثانوية تعقد من المنزل

10:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي