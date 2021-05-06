عاجل.. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة





أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة فريقه التي ستواجه سموحة مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





وجاءت قائمة الزمالك على النحو التالي





في حراسة المرمى : محمد عواد ومحمود عبد الرحيم جنش.





في خط الدفاع : محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني.





في خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.



