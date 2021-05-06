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أول تعليق من زيدان بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا

الخميس 06/مايو/2021 - 12:08 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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علق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على خسارة فريقه أمام تشيلسي بهدفين دون رد وخروجه من دوري أبطال أوروبا من الدور نصف نهائي.

زيدان قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة :"أنا فخور وسعيد بوصول لاعبي فريقي لهذه المرحلة بكل هذه الظروف، فعلت كل ما بوسعي في هذه النسخة من البطولة، الآن التركيز على الليجا".


وأضاف :" للقوة في الهجوم، وصلتنا العديد من الفرص في الشوط الأول لكننا لم نستغلها".


وواصل :"من المستحيل أن يكون اللاعبون سعداء بعد الخسارة، ولكن هذا طبيعي، سنبدأ غدًا بالاستعداد لمباراة إشبيلية وبطولة الليجا".


وزاد :"لقد كان موسمًا مليئًا بالإصابات وبالتقلبات، مع ذلك وصلنا لمرحلة متقدمة في دوري الأبطال، ما حدث اليوم لن يغير أي شيء بخصوص عملنا وما قمنا به، الآن تفكيري على المباريات المتبقية في الليجا لحصد اللقب".

وتطرق للحديث عن فينيسيوس جونيور قائلًا :"لقد لعب في مركز مختلف، حاولت التغيير بعد أن تعقدت الأمور ولكن تشيلسي كان متفوّقًا، يجب علينا تهنئتهم".


وأشار :"كان من المهم الدخول للمباراة بشكلٍ رائع ولكن لم نفعل ذلك، هذه كرة القدم".


وحول مستقبله مع الفريق قال :"ما أفكر فيه الآن هو الـ4 مباريات المتبقية في الليجا، علينا التفكير بمباراة إشبيلية لكي نواصل على المنافسة، التحدث عن عقدي ليس مناسبًا الآن".


وأوضح :"خسرنا معركة جيدة في دوري الأبطال، لكن يجب علينا النهوض من جديد من أجل الليجا، لن نستسلم الآن".

وأردف :"ليس هنالك فائدة الآن من البحث عن الأعذار، انتهت المباراة واستحق تشيلسي التأهل، وفي النهاية أكرر فخري باللاعبين فقد وصلوا لمرحلة رائعة بظروف صعبة".


واختتم تصريحاته بالحديث عن هازارد قائلا :"يحتاج للاستمرارية، عليه أن يلعب أكثر لكي يستعيد الثقة في نفسه، هي مباراته الثانية على التوالي فقط، شيئًا فشيئًا سيصل لأعلى مستوياته".

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