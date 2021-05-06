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أحمد كريمة: يقدسون سيد قطب أكثر من النبي (فيديو)

الخميس 06/مايو/2021 - 06:12 ص
أحمد كريمة
أحمد كريمة
كساب أحمد
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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارنة بجامعة الأزهر، إن الأزهر الشريف وحده هو المسؤول عن الشؤون الإسلامية، ولا يجب ترك كيانات موازية للأزهر، معقبًا: "سايبين السلفين ليه، سابين الإخوان ليه، سابين الشيعة ليه".

وتابع "كريمة"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن الإخوان يقدسون سيد قطب أكثر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهناك من يتبع محمد بن عبدالوهاب أكثر من النبي.

وفي سياق آخر، قال أستاذ الفقه المقارن، إن إمكانية معرفة الشخص لتوقيت وفاته أمرًا يدخل في علم الغيب، ولكن بعض الناس لديهم شفافيه ويستطيعون معرفة ذلك، معقبً:" الله أعلم"

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