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شاهد.. مسلسل القاهرة كابول | ملخص الحلقة الـ 23

الخميس 06/مايو/2021 - 12:12 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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بدأت أحداث الحلقة  الثالثة والعشرين من مسلسل "القاهرة كابول"، بمفاجآت وأحداث كثيرة وإليكم أبرز أحداث الحلقة الثالثة والعشرين من "القاهرة كابول"


مقابلة منال: 

تقابل  "منال" خطيبها أحمد، الذي اتهمها أمام والدها بأنها تخونه، وتخبره أنها لن توضح له العلاقة بينها وبين الضابط عادل.

حسن يكتشف الحقيقة: 

يذهب حسن إلى الضابط عادل، ويسأله عن علاقته بمنال، و يخبره الحقيقة أن منال مجندة من قبل الدولة للتجسس على الخليفة رمزي.

غضب حسن

يتزمر عم حسن في بداية مقابلته بالضابط عادل، الذي يريده أن يوافق على سفر منال لرمزي، ولكنه يوافق في نهاية المقابلة.

تهديد الخليفة: 

يزور أحد القادة الأمريكان، الخليفة رمزي ويطلب منه أن يستقبل 100 جندي محترف ولكنه يرفض، الأمر الذي يؤدي إلى تهديده بانتزاع الخلافة منه.

محاولة الاقناع: 

يحاول الشيخ منير اقناع رمزي بأن يوافق على عرض الأمريكان ولكنه يخبره أنهم سيكونوا أعداء.


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