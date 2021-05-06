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بالأحمر.. سمية الخشاب تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور لها

الخميس 06/مايو/2021 - 12:15 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت النجمة سمية الخشاب جمهورها ومتابعيهت بصور من كواليس مسلسل “موسي"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.


وظهرت سمية الخشاب بشخصية “حلاوتهم”التي تجسدها في المسلسل مرتدية قميص أحمر في ثاني أيام زفافها ،وكتبت معلقة من خلال الصور:"الأحمر علي حلاوتهم".


يذكر أن مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

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