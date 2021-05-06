متحدث الوزراء: قصر صلاة العيد على بعض الأماكن (فيديو)

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن صلاة العيد وفقًا لما أعلنه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ستقام بنفس ضوابط صلاة الجمعة.





وقال "سعد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": "صلاة العيد لن تقام في الساحات أو الزوايا أو الشوارع، ولكنها ستقام في المساجد الكبرى فقط، وبنفس ضوابط صلاة الجمعة من ارتداء الكمامة والحصول على سجادة الصلاة الخاصة واستمرار غلق دورات المياه".





وفي ذات السياق قال إن القرارات التي اتخذتها الحكومة اليوم جاءت بعد مظاهر عدم الالتزام من المواطنين والتي كانت فجة وكأن الفيروس غير موجود في مصر.





وأضاف: "وجدنا حالة من التهاون وهذا ما استدعى وقفة اليوم وهذه القرارات محددة المدة حتى يوم 21 مايو وبعدها سيكون هناك وقفة أخرى وكل الخيارات ستكون مفتوحة وقتها".





وتابع: "قد يتجه الأمر نحو الأسوأ، ووقتها سيتم اتخاذ قرارات أخرى قد نمدد فترة أخرى، وقد تتحسن الأمور ونجد أنفسنا غير مضطرين للاستمرار في تطبيق هذه القرارات"، مشيرًا إلى أن قرارات غلق المحلات والمولات والمقاهي في التاسعة لا تطبق على حركة المواطنين سواء في هذه الأيام أو حتى أيام العيد.



