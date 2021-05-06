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"روشتة رمضان" أضرار تناول كمية كبيرة من الطعام (إنفوجراف)

الخميس 06/مايو/2021 - 07:31 ص
روشتة رمضان
روشتة رمضان
منى صموئيل
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تقدم بوابة الفجر الإلكترونية في هذا التوقيت من كل عام  في شهر رمضان الكريم "روشتة رمضان" يوميا على مدار الشهر، تتضمن نصائح مهمة للمواطنين تساعدهم على ساعات الصيام.

وتحتوي "روشتة"، اليوم من الشهر الكريم على أضرار تناول كمية كبيرة من الطعام طوال شهر رمضان، وهي كالتالي:
 
تشير الدراسات إلى أنه لتناول وجبات الطعام الكبيرة عواقب صحية، بما في ذلك:
1- ارتفاع نسبة ثلاثي الجليسيريدات في الدم.
2- حدوث تلبك معوي ومعدي.
3- عسر في الهضم.
4- تدهور الوضع الصحي العام.
5- الكسل والخمول.
"روشتة رمضان" أضرار تناول كمية كبيرة من الطعام (إنفوجراف)
"روشتة رمضان" أضرار تناول كمية كبيرة من الطعام (إنفوجراف)

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