دياب لـ"الفجر الفني": على الغريب العمود الفقرى في "نسل الأغراب".. وبكيت بجد على رحيل "عزيزة" (حوار)

*اللهجة الصعيدية لم تكن عائقًا أمامي..ومشاهد البكاء كانت صعبة نفسيًا عليّ

*بكيت في وداع علي الغريب لتعلقي به.. وفردوس عبد الحميد قدوة لكل الفنانين

يُلاحقه النجاح أينما كان، فهو من القلائل الذين نجحوا في الجمع بين الغناء والتمثيل دون أن يُؤثر أي منهما على الآخر، بل أنه ظل مُحافظًا على نجاحه، حتى وصل لمرحلة النضج الفني التي أهلته في وضع اسمه في مصاف النجوم، حيث أنه أصبح في الفترة الأخيرة حديث السوشيال بسبب براعته في تقديمه لشخصية رئيس المباحث "على الغريب" الذي يرفض أن يفعل أي شئ يُخالف ضميره، ويسعى جاهدًا لفرض الأمن داخل الصعيد، وكل ذلك لم يُشغله عن الاعتناء بوالدته القعيدة..إنه الفنان محمد دياب.

وتحدث "دياب" في حوار خاص لـ"الفجر الفني" كشف خلاله عن تفاصيل مشاركته في مسلسل "نسل الأغراب"، وعن كواليس تعاونه مع الفنانة فردوس عبد الحميد، وغيرها من الأمور،، وإلى نص الحوار :

*ما الذي حمسك للمشاركة في مسلسل "نسل الأغراب"؟

لأنه عمل كبير مع مؤلف ومخرج كبير مثل محمد سامي، ومع نجمين كبار مثل أحمد السقا وأمير كرارة، بجانب كوكبة مميزة من النجوم ولأن الدور الذي أقدمه يُعتبر العمود الفقري للمسلسل، وهو دور جديد عليّ، وما حمسني أيضًا أن شخصية "علي" طيبة جدًا، وأنا اشتهرت خلال السنوات الماضية بتقديمي لأدوار الشر، فالدور به مميزات كثيرة جذبتني له وجعلتني متلهفًا لتقديمه.

*هل كنت متوقعًا النجاح الكبير الذي حققته شخصية "علي" التي تقدمها خلال الأحداث ؟

أولاً النجاح من عند الله وأنا لا اشغل بالي بتلك الأمور؛ لأن هناك أعمالاً شاركت فيها من قبل ولم أكن متوقعًا نجاحها، لكنها بفضل الله حققت نجاحًا كبيرًا، لكن عندما يُعرض عليّ عملاً ما وشعرت أنني سأكون سعيدًا ومستمتعًا من تقديمي له، أقدمه بدون تردد.

*العمل أشبه بالمباراة التمثيلية.. فما تعليقك؟

أنا أرفض تلك الفكرة؛ لأن كلمة مباراة تعني منافسة وأشخاص تتنازع وتتنافس وتتناحر، وهذا لم يكن هدفنا، فكل هدفنا الاستمتاع بما نقدمه، وكل أفراد هذا العمل يحبون بعضهم بشكل كبير، وكل من وقفت أمامهم في هذا العمل ممثلين عظام، وسُررت كثيرًا من العمل معهم.

*وما سبب بكاؤك في اليوم الأخير من التصوير؟

لأنني تعلقت كثيرًا بشخصية علي الغريب؛ فهي من أكثر الشخصيات التي توحدت معها، وكنت حزينًا لمفارقتي لها، ففراقها كان صعبًا جدًا.

*هل كان تقديم اللهجة الصعيدية أمرًا شاقًا بالنسبة لك أم أن الأمر بات سهلاً بسبب أنك قدمتها من قبل؟

لم تعد اللهجة تمثل لي أي مشكلة، فالموضوع كان سهلاً وبسيطًا جدًا؛ لأنني قدمت شخصية صعيدي في أربعة أعمال سابقة، وأصبحت مُتمرسًا من أدائها، بالإضافة إلى أن الأستاذ عبدالنبى الهوارى مصحح اللهجة الصعيدية كان متواجدًا معانا دائمًا.

*ماذا عن ردود الأفعال التي تلقيتها على أدائك لشخصية "علي"؟

الحمد لله، تفاعل الجمهور مع الشخصية كان بشكل كبير جدًا، وظهر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عرض الحلقات الأولى للعمل، وأرى أن شخصية "علي الغريب" ستكون من العلامات الهامة في مسيرتي الفنية، كما أن المسلسل نجح في إحداث ضجة كبيرة داخل مصر وخارجها.

* هل التقيت ضباط مباحث يخدمون فى الصعيد لمحاكاة تصرفاتهم أثناء التحضير؟

لا، فالمرجع الأول والأخير لي كان محمد سامي، فهو لم يغفل في كتابة أي تفصيلة تخص شخصية علي الغريب.

*ماذا عن كواليس العمل مع الفنانة فردوس عبد الحميد؟

يا خبر أبيض على الجمال والعظمة أول ما علمت أنني سأقف أمام قامة عظيمة مثلها كنت مستعدًا للعمل بدون أجر، فيكفيني التواجد معها، فأنا عاشق لها، وهي سيدة عظيمة ومثال للاحترام والاحتراف وقدوة لكل الفنانين.

*ما أصعب المشاهد التي واجهتك أثناء التصوير؟

كل مشاهد علي كانت صعبة، ولكن مشاهد الأكشن كانت صعبة بدنيًا، ومشاهد البكاء كانت صعبة نفسيًا وعصبيًا، لكنني عندما انتهي من التصوير أنسلخ تمامًا من الشخصية التي أقدمها، وأعود لممارستي بشكل طبيعي.

*ظهرت وأنت تبكي بعد وفاة حبيبتك التي حُرمت منها.. فكيف استطعت تقديم ذلك المشهد بشكل خالي من المبالغة؟

هذا المشهد أثر في كثيرًا؛ لأنني اعتمدت في تجسيده على إحساسي وتأثري بالكلام الذي كان يقوله "علي الغريب" في وداعه لـ"عزيزة"، وكنت متقمصًا شخصيته وقت فراق حبيبته، فمن وجهة نظري أن تلك المشاهد لا يكون لها تحضيرًا معينًا؛ لأنها تكون معتمدة بشكل كبير على الإحساس.

*ما رأيك في المنافسة الرمضانية هذا العام؟

أرى أن هناك ثراء في الحياة الدرامية بشكل كبير، وهذا في مصلحة المهنة والمشاهد، فنحن لدينا مسلسلات عديدة رائعة ومرضية لجميع الأذواق، وهذا ما نأمله دائمًا أن تكون كل الناس مُرضية؛ لأن كل الأعمال السينمائية أو الدرامية أو إذا كانت غنوة بشكل عام لن تعجب كل الناس فسيكون هناك موافقة أو رفض من قبل بعضهم، لكنها من وجهة نظري منافسة عظيمة وممتعة، وأنا مستمتع جدًا بكل الأعمال.

*ما رأيك في الاهتمام بتقديم الأعمال الوطنية؟

حاجة عظيمة جدًا لكي نوثق البطولات الخاصة بالأبطال الذين افنوا حياتهم من أجل أن نعيش وننعم بحياة مستقرة، وهذا حقهم، وهو أقل شكر من الممكن أن نقدمه للأحياء منهم والأموات.