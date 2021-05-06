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أحمد كريمة: "مفيش رقيه شرعية وكل ده هلاوس" (فيديو)

الخميس 06/مايو/2021 - 04:49 ص
أحمد كريمة
أحمد كريمة
كساب أحمد
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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارنة بجامعة الأزهر، إن السحر مذكور في القرآن الكريم كجريمة، مثله مثل الربا أو السرقة، أو الزنا، وعلاج السحر يكون بطاعة الله عز وجل، معقبًا: "إذا كان إيمانك قويا لن يستطيع أحد أن يضرك بأي شيء".

وتابع "كريمة"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن أي شخص يعتقد انه يعاني من سحر عليه أن يذهب غلى الطبيب النفسي، معقبُا: "كل دي هلاوس، أو اكتئاب او انفصام، وعلاجها يكون من خلال طبيب نفسي"

وأشار إلى أن لا يوجد شيء يسمى بالرقية الشرعية من خلال شيخ معين، معقبًا: "انت اللي ترقي نفسك، واللي يقولك أحنا بنعالج من كذا وكذا دجال.. لماذا في الدول النامية تكثر الجن والعفاريت؟، بينما لا تظهر مثل هذه الأشياء في العالم الأول أو في الفضاء، لماذا الجن موجود عند العرب؟".

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بوابة الفجر الفجر أحمد كريمة

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