أحمد كريمة: "مفيش رقيه شرعية وكل ده هلاوس" (فيديو)

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارنة بجامعة الأزهر، إن السحر مذكور في القرآن الكريم كجريمة، مثله مثل الربا أو السرقة، أو الزنا، وعلاج السحر يكون بطاعة الله عز وجل، معقبًا: "إذا كان إيمانك قويا لن يستطيع أحد أن يضرك بأي شيء".





وتابع "كريمة"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن أي شخص يعتقد انه يعاني من سحر عليه أن يذهب غلى الطبيب النفسي، معقبُا: "كل دي هلاوس، أو اكتئاب او انفصام، وعلاجها يكون من خلال طبيب نفسي"



