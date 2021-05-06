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ماجد الكدواني: مسلسل "الاختيار" توثيق لتاريخ قريب بمنتهى الموضوعية
الخميس 06/مايو/2021 - 02:46 ص
أمنية فوزي
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قال الفنان ماجد الكدواني، إن مشاركته في "الاختيار 2" شرف عظيم له، متابعًا: "حسيت بفخر شديد بمشاركتي في المسلسل"، متابعًا: "جسمي كان يقشعر السنة اللي فاتت من الاختيار 1".
وأضاف "الكدواني"، خلال لقاء خاص بـ برنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه وافق على المشاركة في "الاختيار 2" فور عرضهم عليه بدون أي تردد، لافتًا إلى أن مسلسل "الاختيار" توثيق لتاريخ قريب بمنتهى الموضوعية.
وأشار إلى أنه حاول أن يجمع كل المعلومات لأدا دوره بهذا الشكل، متابعًا: "كريم عبد العزيز وأحمد مكي طاقتهم عالية جدًا.. فيه كيميا إيجابية كبيرة بيني وبين كريم ومكي، وربنا عمره ما بيضيع مجهود حد"، مستكملًا: "حسابنا هيكون عسير جدًا أمام ربنا، ولا بد أن نوصل الرسائل للجماهير بأمانة".
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