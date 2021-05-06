عاجل.. ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

فشل ريال مدريد الإسباني في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد خسارته إيابًا في نصف النهائي أمام تشيلسي الإنجليزي بهدفين نظيفين، وكان الفريق قد تعادل ذهابا بهدف لمثله.





وشنت جماهير ريال مدريد هجوما عنيفا على البلجيكي إيدين هازارد نجم الفريق الملكي بعد نهاية المباراة وطالبت برحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وهاجمت جماهير الفريق الملكي هازارد بعد ظهوره وهو يحتفل مع لاعبي تشيلسي عقب نهاية المباراة في مشهد آثار غضب الجماهير المدريدية.





وطالبت الجماهير بطرد اللاعب بعد ظهوره بهذا الشكل المثير للجدل عقب خسارة الفريق أمام تشيلسي.