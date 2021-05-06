حملات في بني سويف لمراجعة الالتزام بقرارات مكافحة كورونا بالمحال والمطاعم

راجع محمد جبر، معاون محافظ بني سويف، مساء اليوم الأربعاء، الالتزام بالإجراءات الاحترازية ووسائل الحماية الشخصية بعدد من المحال التجارية والمطاعم و"الكافيهات" والأسواق بمدينة بني سويف، وعدد من الميادين والشوارع الرئيسية، للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وأكدت محافظة بني سويف، في بيان للمركز الإعلامي، أنه في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمتابعة الالتزام بتفعيل وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام المواطنين بها في أماكن تقديم الخدمات والمواقف والأسواق والمحال التجارية، شن معاون محافظ بنى سويف، مساء الاربعاء، يرافقه عددًا من شباب تأهيل وتمكين ومسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف وأعضاء اللجنة التي شكلها المحافظ بجولة ميدانية "مسائية" على المحال التجارية وبعض الأسواق والمقاهي، والميادين والشوارع الرئيسية لمتابعة تطبيق الاجراءات الوقائية ومدى التزام أصحاب المحال التجارية والمترددين عليها من المواطنين بوسائل الحماية الشخصية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.



