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"البحوث الفلكية" يكشف موعد دخول الصاروخ الصيني الغلاف الجوي للأرض (فيديو)
الخميس 06/مايو/2021 - 04:00 ص
أمنية فوزي
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كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل الصاروخ الصيني، قائلًا إن الصاروخ كان في مهمة وبعدها فقد السيطرة عليه، لافتًا إلى أن الصاروخ يدور 16 مرة حول الأرض في اليوم الواحد، ولذلك هناك صعوبة في تحديد مكان وموعد سقوطه.
وتابع "القاضي"، مداخلة تليفونية مع "مساء "dmc، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "نتوقع أن يقترب من الغلاف الجوي للأرض يوم 9 مايو".
وأوضح أن هناك احتمالين، إما أن تسيطر عليه الصين، أو لا يتم السيطرة عليه ويخترق الغلاف الجوية للأرض ويتحطم ويسقط على الأرض، وسيكون هناك كارثة إذا سقط على مكان به كثافة سكانية.
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