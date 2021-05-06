"البحوث الفلكية" يكشف موعد دخول الصاروخ الصيني الغلاف الجوي للأرض (فيديو)

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل الصاروخ الصيني، قائلًا إن الصاروخ كان في مهمة وبعدها فقد السيطرة عليه، لافتًا إلى أن الصاروخ يدور 16 مرة حول الأرض في اليوم الواحد، ولذلك هناك صعوبة في تحديد مكان وموعد سقوطه.





وتابع "القاضي"، مداخلة تليفونية مع "مساء "dmc، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "نتوقع أن يقترب من الغلاف الجوي للأرض يوم 9 مايو".



