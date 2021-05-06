متحدث الوزراء يكشف عن عقوبات المخالفين لقرارات الإغلاق (فيديو)

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن العقوبات التي سيتوقع على المخالفين لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بغلق المحلات والمقاهي والمطاعم في التاسعة مساءً.





وقال "سعد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": "القرار الذي سيوقعه رئيس الوزراء سيتضمن عقوبات على المنشآت المخالفة تصل إلى 4 آلاف جنيه والغلق لمدة أسبوع ويتضمن إمكانية الحبس لصاحب المنشأة".





وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: "في حالة تكرار المحالفة يعاد إغلاقه وتضاعف المدة لمدة أسبوعين وتوقع نفس العقوبة المالية وقد تضمن حبس صاحب المنشأة، إذا حدث تزاحم أمام أي مطعم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده".





وأضاف: "اقتربنا من تحصيل غرامات على ما يقرب من 2 مليون مواطن وتحديدًا مليون و700 ألف مواطن فضلوا يدفعوا غرامة 50 جنيه بدلًا من شراء كمامة بجنيه"، موضحا: " الوضع غريب لو كانت الكمامات غالية أو غير موجودة كنا قلنا هذا سبب عدم الالتزام وهذا وضع غريب، ونناشد المواطنين بشراء احتياجاتهم لتفادي التكدس قبل هذا الموعد خلال الفترة من السادسة صباحا وقبل التاسعة مساء".





وأكد أنه لن يتم السماح لأي مطعم أو مقهى بالعمل بعد التاسعة مساء، لافتًا إلى أن المتنزهات والحدائق والشواطئ العامة ستكون مغلقة خلال إجازة عيد الفطر وكذلك الحفلات والموالد الشعبية حتى لو كانت في مكان مفتوح.



