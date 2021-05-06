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موعد مباراة بيراميدز المقبلة في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية

الخميس 06/مايو/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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أسفرت قرعة ربع ونصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، عن وقوع بيراميدز في مواجهة صعبة أمام فريق إنيمبا النيجيري.

ومن المقرر  أن يستضيف نادي بيراميدز فريق إنييمبا  النيجيري في تمام  السادسة مساء السبت الموافق 16 مايو على ملعب 30 يونيو.

كما أسفرت القرعة عن مواجهة كل من الصفاقسي التونسي، نظيره شبيبة القبائل الجزائري، أورولاندو بايرتس مع الرجاء المغربي، والقطن الكاميروني مع جراف دي داكار السنغالي.

وصعد بيراميدز للدور ربع النهائي حينما حل وصيفاً للمجموعة الرابعة والتي كانت تضم الرجاء البيضاوي المغربي، نكانا الزامبي، نامونجو التنزاني.

بينما تواجد إنييمبا في الدور ذاته بعد ما أنهى دور المجموعات متصدراً للمجموعة الأولى برصيد 9 أهداف، متفوقاً على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي الذي حل وصيفاً للمجموعة.

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