"البحوث الفلكية": القمر الصناعي الصيني يدور حول الأرض خلال ساعة ونصف

قال جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن القمر الصناعي التي فقدت الصين السيطرة عليه موجود حاليًا فوق المحيط الهادي، مشيرًا إلى أنه يقوم بدورة كاملة حول الأرض خلال ساعة ونصف.





وأضاف "القاضي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن هذا القمر طوله 30 متر وتصل حمولته إلى 21 طنًا، موضحًا أنه يقوم بأحد المهام لبناء محطة فضائية بعد رفض الولايات المتحدة إشراك الصين في محطة الفضاء العالمية التي تقوم بها.



