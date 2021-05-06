موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز





يستعد نادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره تشيلسي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره تشيلسي، على أرضية ملعب الاتحاد، معقل السيتيزن.





ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 80 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في المركز الرابع برصيد 61 نقطة.



