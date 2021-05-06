عماد الطيب لـ"الفجر الفني": هكذا استعديت لدور الضابط المفصول كريم حمدي.. والجمهور لقبني بـ"الخائن"

فنان أبهر الجمهور من خلال ظهوره في مسلسل "الاختيار2"، حيث جسد دور الضابط المفصول كريم حمدي، والذي ظهر تعاونه مع علي إبراهيم ولقاءه به في العيادة، لمناقشة العمليات الإرهابية المقرر تنفيذها، وكان مظهره الجيد وتعامله الهادئ لا يكشف ما يدور بذهنه من خيانة لبلده ولوظيفته كـ ضابط.

التقى "الفجر الفني" بالفنان عماد الطيب، المجسد دور الضابط المفصول عماد الطيب، وتحدث عن استعداداته للدور، وكواليس العمل مع أحمد مكي وكريم عبد العزيز، وإليكم نص الحوار:

في البداية، كيف جاءت مشاركتك في مسلسل "الاختيار"؟

من خلال "الكستنج ديريكتور" إبراهيم فرج.

كيف استعديت للدور؟

بحثت عبر الإنترنت على الشخصيات الحقيقة للضباط المفصولين، ومنهم كريم حمدي، ثم تحدثت مع بيتر ميمي والمؤلف هاني سرحان لبناء الشخصية لكونها شخصية حقيقية، وأخذت معلومات من فريق الإعداد.

ما الصعوبات التي واجهتك أثناء تأدية الدور؟

المسلسل صعب للغاية، وكنت أواجه صعوبة في محاولتي إجراء الدور من واقع الحقيقة، ويخرج متناغم مع العمل بشكل عام، فالصعوبة كانت في تحضيره أكثر من تصويره، وكان "كريم" شخص يتسم بالخباثة حيث يسعى فقط لتنفيذ هدفه.

حدثني عن كواليس التصوير؟

الكواليس كانت ممتعة للغاية، كما أن بيتر ميمي متعاون ولم يجعلنا نشعر بمعاناة في أسوء الظروف، وكانت بعض المشاهد يتم تصويرها عقب انتظار 12 ساعة في الشمس، ولكن لا يظهر ذلك في المشاهد،كما أن جميع طاقم العمل أصدقاء ومتعاونين، وذلك ساعد لإخراج العمل بهذا الشكل.

حدثني عن ردود أفعال الجمهور على الدور؟

الجمهور عبر عن سعادته بالدور، ولم أرى تعليقات سلبية بالرغم من كره الجمهور لشخصية "كريم حمدي"، ومناداتي بـ"يا خاين يا عميل".

حدثني عن المشاهد التي جمعتك بـ أحمد مكي وكريم عبد العزيز؟

كريم عبد العزيز وأحمد مكي يتسما بالكثير من الأخلاق والمهنية، والتعاون، كما أنهم نجوم كبار لذا كان يجب التجهيز أكثر للمشهد قبل الالتقاء بهم، ولكنهم في الحقيقة لا يجعلوا الفنان أمامهم يشعر بأي قلق بسبب تعاونهم الدائم، ولم يكن معرفتي بـ كريم عبد العزيز في هذا العمل فقط حيث تربطنا علاقة صداقة، وأحمد مكي في أول مشهد لنا لم أشعر أن هذه المرة الأولى لتعارفنا.

هل تشارك في أعمال فنية الفترة المقبلة؟

أجسد دور ضابط في جهاز أمني من خلال مسلسل "القاهرة كابول"، ولكن أظهر في عدد من الحلقات فقط.