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اليوم.. "تضامن النواب" تناقش موازنة القومي للمرأة و الأشخاض ذوي الإعاقة

الخميس 06/مايو/2021 - 05:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
دينا عبد الستار
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تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اجتماعًا لها، اليوم الخميس، لمناقشة موازنة المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 2021 2022.

وكانت اللجنة ناقشت في اجتماعها، أمس الأربعاء، مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة فيما يخص المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

ومن المُقرر، أن تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الخميس، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها، وذلك لإعداد تقرير بشأنها وعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

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