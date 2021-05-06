Advertisements
"سيبها على الله".. زحام شديد بأسواق بورسعيد قبل تطبيق الإجراءات الجديدة (صور)
الخميس 06/مايو/2021 - 02:14 ص
شيماء الريس
Advertisements
رصدت 'الفجر' تكدس المواطنين بأسواق محافظة بورسعيد الليلة وعقب صلاة العشاء إلى الساعة الحادية عشر، بامتداد بشارع الثلاثيني وصولا للمنشية، وذلك في نطاق حي العرب والشرق، أكثر الشوارع رواجا تجاريا.
وتوافد المواطنين على أسواق محافظة بورسعيد، ضاربين بالإجراءات الاحترازية عرض الحائط، وسط زحام شديد على المحال التجارية لشراء ملابس ومستلزمات العيد، عقب صدور قرارات مجلس الوزراء بغلق المحال والمولات، بدأ من غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء.
ورصدت 'الفجر' أراء المواطنين في عدم التزام البعض بارتداء الكمامات، وأيضا عدم الالتزام بالتباعد، حيث قال أحد المواطنين ويدعى أحمد أبو العلا: معظم من لا يرتدون الكمامات أصيبوا بكورونا من قبل وتعافوا، والبعض الآخر لا يدرك حجم الوباء.
وقالت مني محمد: "أنا أرتدي الكمامة، ومعي الكحول ولكن بالفعل الجميع بتعامل معي على أنني أبالغ في الحرص، والكل يردد كلمات مثل (سيبيها لله.. وربنا يستر.. ومش بياخد الروح الا اللي خالقها)، وغيرها من كلمات التواكل..
يذكر أن أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، أعلنت عددًا من القرارات سيتم تطبيقها اعتبارًا من غد الخميس وحتى 21 مايو وهي أن تكون مواعيد غلق لكل المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، في الساعة 9 مساء، والسماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات " الديليفري " للمنازل بعد هذا التوقيت، على أن يتم تطبيق هذه الإجراءات خلال الأسبوعين المقبلين مع حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات والاحتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت، مثل المطاعم، والنوادي الاجتماعية، أو المنشآت الفندقية، حتى تظل الأمور مستقرة خلال هذه المدة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements