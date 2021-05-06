بدرجات الحرارة.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس 24 رمضان

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 6 مايو 2021، 24 رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التفاصيل كالتالي:





حالة الطقس نهارًا:

- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس حار على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل على كافة الأنحاء.





الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.





بيان بدرجات الحرارة