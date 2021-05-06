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"البحوث الفلكية" يعلن موعد مرور القمر الصناعي الصيني على مصر (فيديو)
الخميس 06/مايو/2021 - 05:46 ص
شيماء حسن
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قال جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن القمر الصناعي الذي فقدت الصين السيطرة عليه يلف دورة كاملة حول الأرض 16 مرة بسرعة 28 كيلو متر، مؤكدًا أن مكان الصاروخ معروف ويُتابع عن كثب.
وتوقع "القاضي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مرور هذا القمر على مصر فجر يوم 6 مايو الحالي الساعة 5 ونصف ويستمر عبوره 3 دقائق وتحديدًا في الساعة 5:37 دقيقة بعد شروق الشمس.
وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية: "القمر الصناعي جسم معتم ومستحيل رصده ويتم رؤيته فقط بالتليسكوب والمناظير المتخصصة، وسيمر تحديدًا من أقصى الجنوب الغربي مرورًا بوادي النيل ويخرج من الحدود الشمالية الشرقية بين مصر والأردن، ومتوقع مروره في الأجواء مرة أخرى كل يوم مرة بعد الساعة 5 فجرًا".
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