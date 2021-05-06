"البحوث الفلكية" يعلن موعد مرور القمر الصناعي الصيني على مصر (فيديو)

قال جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن القمر الصناعي الذي فقدت الصين السيطرة عليه يلف دورة كاملة حول الأرض 16 مرة بسرعة 28 كيلو متر، مؤكدًا أن مكان الصاروخ معروف ويُتابع عن كثب.





وتوقع "القاضي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مرور هذا القمر على مصر فجر يوم 6 مايو الحالي الساعة 5 ونصف ويستمر عبوره 3 دقائق وتحديدًا في الساعة 5:37 دقيقة بعد شروق الشمس.



