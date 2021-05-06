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"البحوث الفلكية": القمر الصناعي الصيني سيقترب من الغلاف الجوي يوم 9 مايو (فيديو)

الخميس 06/مايو/2021 - 07:21 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن القمر الصناعي التي فقدت الصين السيطرة عليه وفقًا للحسابات الحالية متوقع أن يقترب من الغلاف الجوي بداية من يوم 9 مايو.

وأضاف "القاضي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": "نأمل أن يستطيع الفريق الصيني إعادة السيطرة والتحكم فيه لحماية البشرية من خطر محدق".

وتابع: "حسب التوقعات وبرامج المحاكاة في حالة عدم السيطرة عليه متوقع مكان سقوطه في جنوب المحيط الهادي واتصاله بالمحيط الهندي ونأمل ميكونش فيه خسائر للبشرية"، موضحا أن هذه "ليست الواقعة الأولى وهذا وارد للعديد من الأقمار الصناعية لأسباب تقنية وفنية ويستمر الجسم الفضائي في مداراته في الفضاء ويصبح حطام فضائي".

وأشار إلى أنه في حالة سقوط القمر الصناعي سيتحول إلى شظايا وباقي أجزاؤه قد تسبب الكوارث والتي قد تدمر بعضها قرية بأكملها لو سقطت عليها.

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بوابة الفجر القمر الصناعي الصيني الفجر

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