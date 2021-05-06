غاب ربع قرن.. قرية "أشرف السعد" تستعد لاستقباله (صور)

تزين منزل رجل الأعمال أشرف السعد، في مسقط رأسه بقرية ميت غريطة التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية، بالإضاءة والزينة احتفالا بعودته إلى مصر.





ووقف عدد من أهالي القرية حاملين لافتات التهنئة لاستقبال رجل الأعمال الذي كان من المقرر وصوله إلى القرية اليوم ولكن تم تأجيل ذلك إلى الغد.





يذكر أن أشرف السعد من مواليد القاهرة وترجع أصول عائلته إلى قرية ميت غريطة التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية، وتخرج في المعهد الفني التعاوني بالقاهرة، وعاد لمسقط رأس عائلته وعمل بالعديد من المشاريع مثل معارض السيارات والاستثمار.





وكان يعمل والد رجل الأعمال أشرف السعد موظفا في وزارة الإسكان في القاهرة، وله ٥ شقيقات متزوجات، وهو متزوج من نجلة عمه وتوفيت، وله من الأبناء: بلال وابراهيم ومريم وخديجة وسارة توفيت منذ ٥ سنوات.





ووصل قبل قليل إلى مطار القاهرة الدولي، رجل الأعمال أشرف السعد، بعد هجرة دامت لأكثر من 25 عامًا، على متن الطائرة رقم ms 778، التابعة لشركة مصر للطيران والقادمة من لندن.





وعاد رجل الأعمال المصري المقيم في لندن، أشرف السعد، إلى مصر، بعد نحو25 عاما قضاها خارج البلاد على إثر ملاحقات قضائية بسبب قضايا متعلقة بتوظيف الأموال، إلا أنه حصل في عام 2009 على حكم قضائي بإنهاء الحراسة على ممتلكاته، وإعادة ما تبقى منها له، وهو الحكم الذي اعتبره بمثابة رد اعتبار له.





ونشر السعد، اليوم صورة له من داخل الطائرة، وعلق عليها قائلا: "بعد أكثر من ربع قرن غياب عن بلدي مصر وكان غياب جسدي فقط وبقيت روحي في مصر، بعد كل هذه السنين أعود اليوم إلى مصر".



