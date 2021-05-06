تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام روما في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي





يلتقي اليوم الخميس نادي روما الإيطالي نظيره نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الأولمبيكو الدولي بمدينة روما.





وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمى: دي خيا.





خط الدفاع: ليندلوف، بيساكا، شو، ماجواير.





خط الوسط: فيرنانديز، ماتيتش، بوجبا.



