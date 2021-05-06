تعرف على لاعبي الزمالك المهددين بالغياب عن القمة ضد الأهلي





أعرب الزمالك عن قلقه باحتماليه غياب عدد من لاعبي الفريق عن مباراة الفريق المقبلة أمام الأهلي والمقرر إقامتها يوم ١٠ مايو وذلك بسبب الإيقاف في حالة حصولهم على بطاقة صفراء جديدة أثناء مباراة سموحة المقبلة.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره سموحة غدًا الخميس على ستاد القاهرة الدولي وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري.

وجاءت قائمة لاعبي الزمالك المهددين بالغياب عن مواجهة القمة كالتالي : محمود عبدالرازق شيكابالا ويوسف إبراهيم أوباما وأحمد فتوح وعبدالله جمعة ومحمد عبدالغني.

ومن المتوقع أن ينضم المغربي أشرف بن شرقي لقائمة المهددين بالغياب عن مواجهة الأهلي، حيث أن الفارس الأبيض تسلم تقريراً من اتحاد الكرة المصري خلال الساعات الماضية عن اللاعبين الذين لديهم بطاقتين صفراء. وجاء اسم بن شرقي جاء في القائمة بسبب حصوله على أنذار أول في مباراة الأهلي الماضية وإنذار آخر في مباراة الإنتاج الحربي وقت تواجده على مقاعد البدلاء عندما نشبت مشادة بينه وبين محمد طلعت نجم الفريق العسكري.

ومازالت الشكوك تحوم بشأن لحاق محمد عبدالغني بلقاء الغد أمام سموحة بسبب معاناته من حالة إعياء ونفس الأمر بالنسبة لعبدالله جمعة الذي يعاني من إصابة وهي عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة.



