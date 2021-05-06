Advertisements

تعرف على لاعبي الزمالك المهددين بالغياب عن القمة ضد الأهلي

الخميس 06/مايو/2021 - 12:57 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
Advertisements

أعرب الزمالك عن قلقه باحتماليه غياب عدد من لاعبي الفريق عن مباراة الفريق المقبلة أمام الأهلي والمقرر إقامتها يوم ١٠ مايو وذلك بسبب الإيقاف في حالة حصولهم على بطاقة صفراء جديدة أثناء مباراة سموحة المقبلة. 
ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره سموحة غدًا الخميس على ستاد القاهرة الدولي وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري. 
وجاءت قائمة لاعبي الزمالك المهددين بالغياب عن مواجهة القمة كالتالي : محمود عبدالرازق شيكابالا ويوسف إبراهيم أوباما وأحمد فتوح وعبدالله جمعة ومحمد عبدالغني. 
ومن المتوقع أن ينضم المغربي أشرف بن شرقي لقائمة المهددين بالغياب عن مواجهة الأهلي، حيث أن الفارس الأبيض تسلم تقريراً من اتحاد الكرة المصري خلال الساعات الماضية عن اللاعبين الذين لديهم بطاقتين صفراء. وجاء اسم بن شرقي جاء في القائمة بسبب حصوله على أنذار أول في مباراة الأهلي الماضية وإنذار آخر في مباراة الإنتاج الحربي وقت تواجده على مقاعد البدلاء عندما نشبت مشادة بينه وبين محمد طلعت نجم الفريق العسكري. 
ومازالت الشكوك تحوم بشأن لحاق محمد عبدالغني بلقاء الغد أمام سموحة بسبب معاناته من حالة إعياء ونفس الأمر بالنسبة لعبدالله جمعة الذي يعاني من إصابة وهي عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة.

أخبار تهمك

اتحاد الكرة يستقر على حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يستهدف التعاقد مع صفقة مفاجئة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ ساعة و 13 دقيقة

شاهد.. أول تعليق من أشرف السعد بعد احتجازه في مطار القاهرة

منذ نصف ساعة

بدرجات الحرارة.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس 24 رمضان

منذ ساعة الا ربع

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ ساعتين و 25 دقيقة

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

أول تعليق من زيدان بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 28 دقيقة

تعرف على لاعبي الزمالك المهددين بالغياب عن القمة ضد الأهلي

منذ 39 دقيقة

نجم الزمالك يقترب من الرحيل.. والأهلي يترقب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. التحفظ على أشرف السعد بمطار القاهرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

التعليم: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للشهادة الثانوية تعقد من المنزل

منذ حوالي 3 ساعات

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:23 ص

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

11:11 م

عاجل.. التحفظ على أشرف السعد بمطار القاهرة

11:44 م

شاهد.. أول تعليق من أشرف السعد بعد احتجازه في مطار القاهرة

01:05 ص

أول تعليق من زيدان بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا

12:08 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي