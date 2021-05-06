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تعرف على لاعبي الزمالك المهددين بالغياب عن القمة ضد الأهلي
الخميس 06/مايو/2021 - 12:57 ص
ريهام عبدالمحسن
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أعرب الزمالك عن قلقه باحتماليه غياب عدد من لاعبي الفريق عن مباراة الفريق المقبلة أمام الأهلي والمقرر إقامتها يوم ١٠ مايو وذلك بسبب الإيقاف في حالة حصولهم على بطاقة صفراء جديدة أثناء مباراة سموحة المقبلة.
ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره سموحة غدًا الخميس على ستاد القاهرة الدولي وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري.
وجاءت قائمة لاعبي الزمالك المهددين بالغياب عن مواجهة القمة كالتالي : محمود عبدالرازق شيكابالا ويوسف إبراهيم أوباما وأحمد فتوح وعبدالله جمعة ومحمد عبدالغني.
ومن المتوقع أن ينضم المغربي أشرف بن شرقي لقائمة المهددين بالغياب عن مواجهة الأهلي، حيث أن الفارس الأبيض تسلم تقريراً من اتحاد الكرة المصري خلال الساعات الماضية عن اللاعبين الذين لديهم بطاقتين صفراء. وجاء اسم بن شرقي جاء في القائمة بسبب حصوله على أنذار أول في مباراة الأهلي الماضية وإنذار آخر في مباراة الإنتاج الحربي وقت تواجده على مقاعد البدلاء عندما نشبت مشادة بينه وبين محمد طلعت نجم الفريق العسكري.
ومازالت الشكوك تحوم بشأن لحاق محمد عبدالغني بلقاء الغد أمام سموحة بسبب معاناته من حالة إعياء ونفس الأمر بالنسبة لعبدالله جمعة الذي يعاني من إصابة وهي عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة.
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