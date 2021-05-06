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شاهد.. أول تعليق من أشرف السعد بعد احتجازه في مطار القاهرة

الخميس 06/مايو/2021 - 01:05 ص
أشرف السعد
أشرف السعد
شيماء حسن
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قال أشرف السعد، رجل الأعمال، إنه موجود حاليًا في مطار القاهرة بعد وصول طائرته من لندن في الثامنة مساءً، مشيرًا إلى أنه حتى الآن ولا يعرف السبب في احتجازه لأكثر من أربع ساعات منذ وصوله.

وأضاف "السعد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": "الناس في المطار مش عارفين أنا قاعد ليه لغاية دلوقتي، ولكن يبدو أن فيه أحكام وأنا مستعد لمواجهتها".

وتابع: "غبت عن مصر 26 سنة ونصف، ولكن أنا غادرت بجسدي فقط ولكن روحي فضلت هنا، وهذا القرار جاء متأخرًا والعمر بيجري ولازم ارجع بلدي"، موضحا: "حتى الآن لا أعلم سبب التحفظ عليا في المطار، والناس هنا قابلوني كويس ومحترمني وأنا مستعد لو فيه أي حاجة عليا أو مقابلة أي حد يقولي أنا أديت أشرف السعد فلوس ومش أخدتها".

وأوضح: "أنا سددت جميع الأموال للمواطنين وليس علي أي أموال لأحد عندي مليارات في مصر، ومش عارف هروح بيتنا امتى ونفسي أقعد في حتة فيها سرير".

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