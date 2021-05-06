هل سيتم تفكيك مركب "خوفو" عند نقلها؟ مصدر يجيب

كشف مصدر مطلع في وزارة السياحة والآثار عن موعد نقل مركب خوفو الأولى من متحفها الخاص في منطقة الهرم المجاور للهرم ألأكبر، إلى المتحف المصري الكبير لم يتحدد بعد، والنقل لن يتم قبل شهر على الأقل.





وقال المصدر في تصريحات خاصة إلى بوابة الفجر الإلكترونية إن العمل في تجهيز المركب لعملية بدأ منذ حوالي شهرين، لافتًا إلى أنه لا زال هناك الكثير من العمل لتصبح المركب جاهزة خاصة مع الحجم الكبير لها، وكان لا بد من ضمان الأمان الكامل في النقل.





وأوضح المصدر أن عملية النقل وإعداد المركب ستكون شهادة نجاح جديدة للعاملين في الآثار والترميم، خاصة أنه سيتم نقل المركب مرة واحدة دون تفكيكها لأجزاء كما تردد.



