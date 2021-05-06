بيان عاجل من الأرصاد حول طقس اليوم



- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس حار على السواحل الشمالية.



- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل على كافة الأنحاء.



الظواهر الجوية:



- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.





نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 6 مايو 2021، 24 رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية.وجاءت كالآتي:حالة الطقس نهارًا: