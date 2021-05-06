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بيان عاجل من الأرصاد حول طقس اليوم

الخميس 06/مايو/2021 - 08:04 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 6 مايو 2021، 24 رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت كالآتي:

حالة الطقس نهارًا:

- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس حار على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس اليوم
بيان عاجل من الأرصاد حول طقس اليوم

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