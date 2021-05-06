شاهد.. مسلسل موسي | ملخص الحلقة الـ 23

بدأت أحداث الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل "موسي "، بمفاجآت وأحداث كثيرة وإليكم أبرز أحداث الحلقة الثالثة والعشرين من " موسي "





ترك جثة مغاوري أمام منزل شيخ البلد









ترك المعلم جابر جثة مغاورى بعدما قتله، أمام منزل شيخ البلد شداد.









إخفاء بضاعة محل وهبة





قام المعلم وهبة بإخفاء بضاعته، بعدما فشل مغاورى في قتل موسى، كما قام بقتل قورمة بعد أفصح عن سره بقتل موسى.









موافقة شهاب على بقاء كحله معهم





ذهب نوفل مع والدته إلى منزل شفيقة ، فطلبت شفيقة من شهاب أن يبقى بقاء كحلة معها في المنزل، فوافق عليها فقط.









علم موسى بسرقة ماله





علم موسى بسرقه ماله، عندنا ذهب لغرفته لاخذه، لم يجد شئ، فقال له همام أن نوفل سرقه.









نجاح فكرة شقيقة





ازدادت أرباح المصنع 1000%، بعد اقتراح شقيقة لزوجها بأن ينتج عطور بسعر يناسب الفقراء.







