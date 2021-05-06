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التعليم: الامتحان التجريبي القادم لـ"الثانوية" يستهدف من لديهم "تابلت"
الخميس 06/مايو/2021 - 01:09 ص
ريما خليفة
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة يستهدف كل طلاب الثانوية الذين لديهم أجهزة "تابلت" سواء في مدارس خاصة أو حكومية.
وأضاف "شوقي"، أن امتحانات شهر مايو ستُعقد أيام 23 و25 و27 مايو 2021، وهي امتحانات تجريبية بلا درجات ولكنها بروفة لعمل امتحانات مجمعة على "التابلت" لطلاب الثانوية العامة، وسيدخل الطلاب على الامتحانات بأكواد مختلفة، ومدة الامتحانات قصيرة وعدد الأسئلة أصغر، وتستهدف الوزارة تجربة جودة البيانات وإرسالها وكذلك "السوفت وير"، وتهدف أيضًا لتدريب الطلاب على شكل بعض الأسئلة.
وأعلن وزير التربية والتعليم، أن الامتحان التجريبي الثالث والأخير المقرر عقده في شهر يونيو سيكون محاكاة كاملة للامتحان النهائي وأكثر تشابهًا مع الامتحان الرسمي، ولكنه سيكون أيضًا عبارة عن بروفة للامتحان، وبلا درجات، وسيكون له جدول خاص به ويُعقد على مدار 5 أيام بمعدل مادتين كل اليوم، وسيكون زمن الامتحان بنفس زمن الامتحان الرسمي، وأيضًا نفس عدد أسئلة الامتحان الرسمي.
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