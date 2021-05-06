متحدث الوزراء محذرًا: قد نتجه نحو الأسوأ.. وكل الخيارات مفتوحة بعد 21 مايو

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة اليوم بشأن غلق المولات والمقاهي والمطاعم في التاسعة مساءً اعتبارًا من غدًا الأحد لا ينطبق على حركة المواطنين.



وأضاف "سعد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن قرارات غلق المحلات والمولات والمقاهي في التاسعة لا تطبق على حركة المواطنين سواء في هذه الأيام أو حتى أيام العيد.



وتابع "هذه الوقفة قد لا تكون الأخيرة وستكون كل الخيارات والاحتمالات مفتوحة بعد يوم 21 مايو، وجايز نكتشف أن الوضع يتجه نحو الأسوأ وعندها قد نتخذ قرارات أخرى أو نمدد هذه القرارات مرة أخرى، وربما نتيجة التزام المواطنين بعد استشعارهم بخطورة الأمور قد تتحسن ونجد أنفسنا غير مضطرين لاستمرار تطبيق هذه القرارات".



واستطرد "الموجة الثالثة موجة شرسة ليست سهلة ربما الدول التي نجحت في تخطيها هي من قامت بتطعيم أكبر عدد من مواطنيها، ولكن في ظل عدم الالتزام في الشارع والمقاهي وتقديم الشيشة كلها أمور اتخذت هذه القرارات بشأن الإغلاق في التاسعة".