قبل انعقاده.. تعرف على تفاصيل الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الشهادة الثانوية

يستعد طلاب الصف الثالث الثانوي في هذا الشهر لأداء الامتحان التجريبي الثاني، والذي يعقد في الشهر الحالي شهر مايو، وترصد الفجر في السطور التالية أبرز المعلومات عنه.





- امتحانات شهر مايو ستُعقد أيام 23 و25 و27 مايو 2021.





- امتحانات تجريبية بلا درجات ولكنها "بروفة" لعمل امتحانات مجمعة على "التابلت" لطلاب الثانوية العامة.





-وسيدخل الطلاب على الامتحانات بأكواد مختلفة، ومدة الامتحانات قصيرة وعدد الأسئلة أقل.





- تستهدف الوزارة تجربة جودة البيانات وإرسالها وكذلك "السوفت وير"، وتهدف أيضًا لتدريب الطلاب على شكل بعض الأسئلة.



