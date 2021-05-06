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قبل انعقاده.. تعرف على تفاصيل الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الشهادة الثانوية

الخميس 06/مايو/2021 - 05:58 ص
أرشيفية
أرشيفية
ريما خليفة
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يستعد طلاب الصف الثالث الثانوي في هذا الشهر لأداء الامتحان التجريبي الثاني، والذي يعقد في الشهر الحالي شهر مايو، وترصد الفجر في السطور التالية أبرز المعلومات عنه.

- امتحانات شهر مايو ستُعقد أيام 23 و25 و27 مايو 2021.

- امتحانات تجريبية بلا درجات ولكنها "بروفة" لعمل امتحانات مجمعة على "التابلت" لطلاب الثانوية العامة.

-وسيدخل الطلاب على الامتحانات بأكواد مختلفة، ومدة الامتحانات قصيرة وعدد الأسئلة أقل.

- تستهدف الوزارة تجربة جودة البيانات وإرسالها وكذلك "السوفت وير"، وتهدف أيضًا لتدريب الطلاب على شكل بعض الأسئلة.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحان التجريبي الثالث والأخير والذي سيتم عقده في شهر يونيو سيكون محاكاة كاملة للامتحان النهائي، وأكثر تشابهًا مع الامتحان الرسمي، ولكنه سيكون أيضًا عبارة عن بروفة للامتحان وبلا درجات، وسيكون له جدول خاص به ويُعقد على مدار 5 أيام بمعدل مادتين كل اليوم، وسيكون زمن الامتحان بنفس زمن الامتحان الرسمي وأيضًا نفس عدد اسئلة الامتحان الرسمي.

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