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عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

الخميس 06/مايو/2021 - 01:20 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري عن حقيقة إيقاف الحكم جهاد جريشة بعد مباراة الزمالك وبيراميدز.

وأكد مجاهد على أنه يظن بأن جهاد جريشة لم يتم إيقافه مثلما يتردد مؤخرًا.

وأضاف بأنه التحكيم الأجنبي لن يتواجد في الموسم الحالي وهذا قرار اتخذناه منذ فترة وعلى الأهلي والزمالك مساندة التحكيم المصري.


وتابع بأن تحويل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إلى التحقيق بعد تصريحاته لا يقلل من النادي الأحمر.


وأشار إلى موافقة النادي الأهلي كتابيًا على خوض مباراتي وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا خلال فترة التوقف لأولمبياد طوكيو.

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