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عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي
الخميس 06/مايو/2021 - 01:20 ص
علي نبوي
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كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري عن حقيقة إيقاف الحكم جهاد جريشة بعد مباراة الزمالك وبيراميدز.
وأكد مجاهد على أنه يظن بأن جهاد جريشة لم يتم إيقافه مثلما يتردد مؤخرًا.
وأضاف بأنه التحكيم الأجنبي لن يتواجد في الموسم الحالي وهذا قرار اتخذناه منذ فترة وعلى الأهلي والزمالك مساندة التحكيم المصري.
وتابع بأن تحويل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إلى التحقيق بعد تصريحاته لا يقلل من النادي الأحمر.
وأشار إلى موافقة النادي الأهلي كتابيًا على خوض مباراتي وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا خلال فترة التوقف لأولمبياد طوكيو.
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