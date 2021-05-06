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الصحة تكشف موعد تصنيع أول لقاح محلي الصنع (فيديو)

الخميس 06/مايو/2021 - 03:09 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالتوسع في إنتاج لقاح فيروس كورونا، والتوسع في تغطية عدد كبير من المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم في انتظار 1.7 مليون جرعة لقاح كورونا في نهاية هذا الشهر، متابعًا: "في انتظار توريد 1400 متر مادة خام تكفي لتصنيع 2 مليون جرعة لقاح محليًا"، مستكملًا: "يوم 19 مايو سيكون لدينا 2 مليون جرعة لقاح كورونا".

وأشار  المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، إلى أنهم تعاقدوا على 10 ملايين جرعة من اللقاح الروسي، كما تعاقدوا على 4 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون في الربع الأخير من هذا العام.

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