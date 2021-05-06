موعد مباراة توتنهام هوتسبير القادمة في البريميرليج













يلتقي فريق توتنهام مع منافسه ليدز يونايتد، يوم السبت 8 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وستقام المباراة بين توتنهام وليدز يونايتد في الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت دولة الإمارات العربية.



