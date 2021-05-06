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موعد مباراة توتنهام هوتسبير القادمة في البريميرليج

الخميس 06/مايو/2021 - 01:33 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي فريق توتنهام مع منافسه ليدز يونايتد، يوم السبت 8 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وستقام المباراة بين توتنهام وليدز يونايتد في الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

ويحل توتنهام في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة، بينما يحل ليدز يونايتد في المركز الحادي عشر برصيد 47 نقطة.

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