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تعرف على ترتيب وهدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات الجولة المقبلة

الخميس 06/مايو/2021 - 02:09 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يتصدر نادي مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 80 نقطة، بفارق 13 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني برصيد 67 نقطة.

ويتواجد نادي ليستر سيتي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 63 نقطة، بفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

1- مانشستر سيتي 80 نقطة

2- مانشستر يونايتد 67 نقطة

3- ليستر سيتي 63 نقطة

4- تشيلسي 61 نقطة

5- وست هام يونايتد 58 نقطة

6- توتنهام 56 نقطة

7- ليفربول 54 نقطة

8- إيفرتون 52 نقطة

9- أرسنال 49 نقطة

10- أستون فيلا 48 نقطة

11- ليدز يونايتد 47 نقطة

12- ولفرهامبتون 42 نقطة

13- كريستال بالاس 38 نقطة

14- برايتون ألبيون 37 نقطة

15- ساوثهامبتون 37 نقطة

16- بيرنلي 36 نقطة

17- نيوكاسل يونايتد 36 نقطة

18- فولهام 27 نقطة

19- وست برومتش ألبيون 26 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 17 نقطة.

كما يتصدر هاري كين مهاجم نادي توتنهام هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 هدف، بفارق هدف عن محمد صلاح نجم نادي ليفربول صاحب الـ20 هدف.

وجاءت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

1- هاري كين.. 21 هدفًا.

2- محمد صلاح.. 20 هدفًا.

3- برونو فيرنانديز.. 16 هدفا.

4- هيونج مين سون.. 16 هدفا.

4- دومينيك كالفيرت لوين.. 15 هدفا.

5- باتريك بامفورد.. 14 هدفا.

7- أولي واتكيز.. 14 هدفا.

8- أليكسندر لاكازيت.. 13 هدفا.

9- جيمي فاردي.. 13 هدفا.

10- إلكاي جوندوجان.. 12 هدفا.

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