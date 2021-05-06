تعرف على ترتيب وهدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات الجولة المقبلة

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تعرف على ترتيب وهدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات الجولة المقبلة
الخميس 06/مايو/2021 - 02:09 ص
غدير أحمد
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يتصدر نادي مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 80 نقطة، بفارق 13 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني برصيد 67 نقطة.
ويتواجد نادي ليستر سيتي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 63 نقطة، بفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.
وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:
1- مانشستر سيتي 80 نقطة
2- مانشستر يونايتد 67 نقطة
3- ليستر سيتي 63 نقطة
4- تشيلسي 61 نقطة
5- وست هام يونايتد 58 نقطة
6- توتنهام 56 نقطة
7- ليفربول 54 نقطة
8- إيفرتون 52 نقطة
9- أرسنال 49 نقطة
10- أستون فيلا 48 نقطة
11- ليدز يونايتد 47 نقطة
12- ولفرهامبتون 42 نقطة
13- كريستال بالاس 38 نقطة
14- برايتون ألبيون 37 نقطة
15- ساوثهامبتون 37 نقطة
16- بيرنلي 36 نقطة
17- نيوكاسل يونايتد 36 نقطة
18- فولهام 27 نقطة
19- وست برومتش ألبيون 26 نقطة
20- شيفيلد يونايتد 17 نقطة.
كما يتصدر هاري كين مهاجم نادي توتنهام هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 هدف، بفارق هدف عن محمد صلاح نجم نادي ليفربول صاحب الـ20 هدف.
وجاءت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:
1- هاري كين.. 21 هدفًا.
2- محمد صلاح.. 20 هدفًا.
3- برونو فيرنانديز.. 16 هدفا.
4- هيونج مين سون.. 16 هدفا.
4- دومينيك كالفيرت لوين.. 15 هدفا.
5- باتريك بامفورد.. 14 هدفا.
7- أولي واتكيز.. 14 هدفا.
8- أليكسندر لاكازيت.. 13 هدفا.
9- جيمي فاردي.. 13 هدفا.
10- إلكاي جوندوجان.. 12 هدفا.
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