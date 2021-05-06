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استياء في الأهلي من مخطط الأحمال

الخميس 06/مايو/2021 - 01:45 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تسود حالة من الغضب في النادي الأهلي من كابيلو رانجواجا، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خاصة بعد كثرة الإصابات في القلعة الحمراء.

وأوضحت تقارير صحفية أن جهاز الكرة بالنادي الأهلي، قام بالتواصل مع بعض اللاعبين خلال الفترة الماضية، من أجل معرفة السبب الرئيسي وراء الكم الكبير من الإصابات والغيابات بالفريق.

وأشارت التقارير إلى أن هناك حالة من الغضب الجماعي من لاعبي الأهلي، ضد كابيلو رانجواجا، مخطط الأحمال، متهمين إياه بأنه السبب في كثرة الإصابات العضلية، والاجهاد الذي يعاني منه الفريق.

وأكدت أن مجلس إدارة الأهلي بدأ في دراسة موقفه بالوقت الحالي، وأن هناك تواصل مع بيتسو موسيماني، للحديث بشأن استمراره أو البحث عن مخطط أحمال جديد.

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