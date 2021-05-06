بشرة سارة في الأهلي قبل القمة









اقترب حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.





وسيخضع حمدي فتحي لأشعة جديدة منتصف الأسبوع القادم، على ذراعه الأيسر، لتحديد عودته إلى تدريبات الأهلي الجماعية.





وكان حمدي أصيب بشرخ في عظمة الكعبرة في الساعد الأيسر، خلال مباراة منتخب مصر وكينيا يوم 25 مارس الماضي، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.





يذكر ان الدكتور أشرف محرم استشاري جراحة العظام والطبيب المعالج لحمدي، أكد ان اللاعب خضع لجراحة ناجحة في ذراعه الأيسر استلزمت تركيب شرائح.



