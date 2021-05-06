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تعرف على حجم عقوبة لاعبي الأهلي

الخميس 06/مايو/2021 - 02:49 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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قام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلى، بتوقيع غرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه على كل لاعب بالفريق الأول، بسبب تراجع النتائج فى المباريات الأخيرة بالدوري المصري.

وكشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، ان سيد عبدالحفيظ تحدث مع اللاعبين، بشأن العقوبة الموقعة عليهم، وستزيد إلى 50 ألف جنيه، حال تعرض الفريق لأى تعثر جديد ضد الاتحاد السكندرى أو الزمالك.

وطلبت لجنة التخطيط بالنادي من اللاعبين، الخروج سريعًا من أزمة النتائج السلبية، لتجنب الدخول فى مأزق خلال المرحلة القادمة.

يذكر ان الأهلي تلقي الهزيمة الثانية له في الدوري، على يد غزل المحلة يوم الإثنين الماضي، بهدف نظيف في الجولة الـ 19.

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