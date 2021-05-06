Advertisements

بسبب أولوية التحميل.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو وقوع مشاجرة في القاهرة

الخميس 06/مايو/2021 - 01:50 ص
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
Advertisements
كشفت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها، ملابسات مقطع فيديو متداول على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة - بتاريخ ( 2 إبريل الماضي) والإدعاء بعدم ضبط أطرافها.

وأضاف البيان: "بالفحص تم تحديد ناشر مقطع الفيديو (لا يعمل– مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون) وتبين حدوث مشاجرة بذات التاريخ بين كلًا من: ( شقيق ناشر الفيديو ونجله "طرف أول"، وشخصين آخرين شقيقين "طرف ثاني" – جميعهم مقيمين بدائرة القسم) بسبب أولوية تحميل الركاب بموقف الحلمية، وتم ضبط طرفي المشاجرة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهم".

وتابع: "باستدعاء ناشر الفيديو وسؤاله عن سبب نشره للفيديو رغم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة فى حينه، قرر خشيته من قيام (الطرف الثاني) بالتعرض لهم مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الداخلية مشاجرة بيان الداخلية

أخبار تهمك

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 13 ساعة

اتحاد الكرة يستقر على حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يقترب من الرحيل.. والأهلي يترقب

منذ حوالي 5 ساعات

التعليم: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للشهادة الثانوية تعقد من المنزل

منذ حوالي 4 ساعات

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ ساعتين و 51 دقيقة

أول تعليق من زيدان بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. أول تعليق من أشرف السعد بعد احتجازه في مطار القاهرة

منذ أقل من ساعة

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ 42 دقيقة

عاجل.. التحفظ على أشرف السعد بمطار القاهرة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يستهدف التعاقد مع صفقة مفاجئة

منذ ساعتين

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على لاعبي الزمالك المهددين بالغياب عن القمة ضد الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

مقطع فيديو يُمكن أجهزة الأمن من ضبط 5 أشقاء اقتحموا بقالة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية

"الأمن" يكشف ملابسات مقطع فيديو لخطف مواطن تحت تهديد السلاح في بورسعيد

عاجل .. القبض على ٩ طلاب تراشقوا بالحجارة داخل قطار مطروح

كشف ملابسات مقطع فيديو يتضمن تعدى أحد الأشخاص على مُسن بالشرقية

بسبب لهو الأطفال.. حقيقة مناصرة الشرطة لأحد طرفي مشاجرة بالهرم

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو فتاة تلقن طفلة ألفاظ سباب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:20 ص

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

12:23 ص

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

11:11 م

عاجل.. التحفظ على أشرف السعد بمطار القاهرة

11:44 م

شاهد.. أول تعليق من أشرف السعد بعد احتجازه في مطار القاهرة

01:05 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي