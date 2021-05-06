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بسبب أولوية التحميل.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو وقوع مشاجرة في القاهرة
الخميس 06/مايو/2021 - 01:50 ص
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كشفت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها، ملابسات مقطع فيديو متداول على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة - بتاريخ ( 2 إبريل الماضي) والإدعاء بعدم ضبط أطرافها.
وأضاف البيان: "بالفحص تم تحديد ناشر مقطع الفيديو (لا يعمل– مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون) وتبين حدوث مشاجرة بذات التاريخ بين كلًا من: ( شقيق ناشر الفيديو ونجله "طرف أول"، وشخصين آخرين شقيقين "طرف ثاني" – جميعهم مقيمين بدائرة القسم) بسبب أولوية تحميل الركاب بموقف الحلمية، وتم ضبط طرفي المشاجرة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهم".
وتابع: "باستدعاء ناشر الفيديو وسؤاله عن سبب نشره للفيديو رغم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة فى حينه، قرر خشيته من قيام (الطرف الثاني) بالتعرض لهم مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".
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