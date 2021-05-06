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عاجل.. بيريز يستقر على الإطاحة بنجم ريال مدريد

الخميس 06/مايو/2021 - 01:53 ص
بوابة الفجر
أحمد جميل
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حسم نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، موقفه النهائي بشأن نجم الفريق الملكي، وذلك بعد أن أثار الجدل في الساعات الأخيرة عقب انتهاء مباراة تشيلسي.

وأكد برنامج "التشرنجيتو" الإسباني، أن الميرينجي حسم قراره بوضع هازارد على قائمة الراحلين في الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد تصرفه الغير مسؤول فور إطلاق الحكم صافرة اللقاء.

وأضاف البرنامج أن بيريز سيوافق على العرض المالي الأنسب الذي سيصل إلى هازارد، وذلك باعتباره أغلى صفقة في تاريخ ريال مدريد، ولا يرغب النادي في حدوث خسائر مالية وسط أزمة كورونا.

جدير بالذكر أن الملكي ودع بطولة دوري أبطال أوروبا على يد نظيره تشيلسي الإنجليزي، وذلك بدور نصف النهائي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف (كمجموع المباراتين).

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