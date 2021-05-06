عاجل.. بيريز يستقر على الإطاحة بنجم ريال مدريد

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عاجل.. بيريز يستقر على الإطاحة بنجم ريال مدريد
الخميس 06/مايو/2021 - 01:53 ص
أحمد جميل
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حسم نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، موقفه النهائي بشأن نجم الفريق الملكي، وذلك بعد أن أثار الجدل في الساعات الأخيرة عقب انتهاء مباراة تشيلسي.
وأكد برنامج "التشرنجيتو" الإسباني، أن الميرينجي حسم قراره بوضع هازارد على قائمة الراحلين في الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد تصرفه الغير مسؤول فور إطلاق الحكم صافرة اللقاء.
وأضاف البرنامج أن بيريز سيوافق على العرض المالي الأنسب الذي سيصل إلى هازارد، وذلك باعتباره أغلى صفقة في تاريخ ريال مدريد، ولا يرغب النادي في حدوث خسائر مالية وسط أزمة كورونا.
جدير بالذكر أن الملكي ودع بطولة دوري أبطال أوروبا على يد نظيره تشيلسي الإنجليزي، وذلك بدور نصف النهائي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف (كمجموع المباراتين).
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