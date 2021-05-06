عاجل.. بيريز يستقر على الإطاحة بنجم ريال مدريد









حسم نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، موقفه النهائي بشأن نجم الفريق الملكي، وذلك بعد أن أثار الجدل في الساعات الأخيرة عقب انتهاء مباراة تشيلسي.





وأكد برنامج "التشرنجيتو" الإسباني، أن الميرينجي حسم قراره بوضع هازارد على قائمة الراحلين في الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد تصرفه الغير مسؤول فور إطلاق الحكم صافرة اللقاء.





وأضاف البرنامج أن بيريز سيوافق على العرض المالي الأنسب الذي سيصل إلى هازارد، وذلك باعتباره أغلى صفقة في تاريخ ريال مدريد، ولا يرغب النادي في حدوث خسائر مالية وسط أزمة كورونا.



