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رسميا .. استقالة حسن موسى من تدريب طنطا

الخميس 06/مايو/2021 - 01:57 ص
بوابة الفجر
نورهان فضل
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تقدم حسن موسي، المدير الفني لطنطا، باستقالته من تدريب الفريق الذي يشارك في المجموعة الثانية بالقسم الثاني .

وسبق لموسى الاستقالة مؤخرا من تدريب طنطا قبل أن يرفضها مجلس الإدارة .

ومن المنتظر أن يتعاقد طنطا مع مدير فني جديد خلال الساعات المقبلة ليتولى المهمة خلفا لحسن موسى .

وخاض فريق طنطا أولي مبارياته الودية أمام عثماسون، والتي انتهت بفوز طنطا بهدف نظيف سجله ساهر عبدالمنعم، كما التقب الفريق بنظيره صيد المحلة وانتهت المباراة بفوز الفريق الطنطاوي بثلاثة أهداف نظيفة.

كما تعادل طنطا مؤخرا مع بنها بهدف لكل فريق، ثم التقي مع بلدية المحلة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويختتم مبارياته أمام بني عبيد يوم 9 مايو المقبل استعداداً لعودة المباريات الرسمية.

ويحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني، قبل 9 جولات من ختام الدور الثاني برصيد 19 نقطة.

ويتبقى لطنطا 9 مباريات في مجموعة القاهرة مع كل من المريخ والقناة ومنتخب السويس وبورتو السويس وزد والنجوم والداخلية وكوكاكولا وجمهورية شبين والسكة الحديد .

وحقق طنطا 4 إنتصارات فقط، كما تعادل في 7 مباريات، وتلقى الهزيمة في 9 مباريات، وله 16 اهداف وإستقبل مرماه 20 هدف.

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