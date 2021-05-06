يارا تتعاقد سفيرة ووجهاً إعلانياً لعلامة عدسات لاصقة عالمية





أطلت النجمة اللبنانية يارا على محبيها ومتابعيها بعيون جديدة ومشرقة بعد أن تم اختيارها سفيرة ووجهاً إعلانياً لعدسات "سما" اللاصقة، وقدمت يارا من خلال الإعلان الأو ل الذي يجمعها مع "سما" لمحة عن بعض الألوان الجديدة للماركة المميزة والرائدة في عالم العدسات اللاصقة.









ولن تكتفي يارا بأن تكون سفيرة ووجهاً للماركة بل ستختار مجموعة متميزة من الألوان لتطلقها قريباً تحت اصدار خاص بها ويحمل اسمها، في خطوة تعاون مشترك يمتد لسنة كاملة.









وعبرت يارا عن سعادتها بهذا التعاون قائلة: "بعد أن جربت عدسات سما اقتنعت بأن الجمال تختصره العيون، لهذا قررت أن أشارك تجربتي مع الجمهور" وأكملت يارا قولها: "اليوم تغيرت مقاييس الجمال وأصبحت هناك إضافات ضرورية تزيد من جمال المرأة وحضورها ومنها العيون التي تتغير لونها بعدسات رائعة، والحقيقة أن عدسات سما هي أفضل العدسات اللاصقة، ولهذا اخترتها.









يذكر أن الإعلان الترويجي الذي قدمته يارا تم استخدام فيه تقنية الـ BOLT وهذه التقنية تستخدم لأول مرة في إعلان عربي، استقدمتها الشركة مالكة علامة سما من المانيا.









وأطلت يارا بعدة عدسات من فئات مختلفة من الألوان المتنوعة التي يصل عددها إلى 27 لوناً مختلفة تناسب جميع العيون وتتوافق مع مختلف ألوان البشرة، وفي هذا الصدد قال الدكتور عمار أبو الخير المدير التنفيذي لشركة الندرة المالكة للعلامة التجارية سما .













"عدسات سما تعتمد أحدث التقنيات الطبية وصنعت خصيصا لتكون مناسبة للمستخدمين في منطقة الخليج والشرق لأوسط و ذلك بعد حصولها على التراخيص الازمة وراعينا في اختيار الألوان آخر خطوط الموضة، كما أننا في صدد إطلاق خطوط جديدة من الألوان المميزة" وحول اختيار يارا لتكون سفيرة للماركة قال أبو الخير: "سعيد جدا بتعاوننا مع الفنانة الكبيرة يارا، يارا فنانة محبوبة في مختلف أنحاء العالم العربي، وقد اخترناها لمصداقيتها وحضورها المميز والجميل لتكون سفيرتنا والوجه الإعلاني للماركة".



