Advertisements

يارا تتعاقد سفيرة ووجهاً إعلانياً لعلامة عدسات لاصقة عالمية

الخميس 06/مايو/2021 - 02:04 ص
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements

أطلت النجمة اللبنانية يارا على محبيها ومتابعيها بعيون جديدة ومشرقة بعد أن تم اختيارها سفيرة ووجهاً إعلانياً لعدسات "سما" اللاصقة، وقدمت يارا من خلال الإعلان الأول الذي يجمعها مع "سما" لمحة عن بعض الألوان الجديدة للماركة المميزة والرائدة في عالم العدسات اللاصقة.


 ولن تكتفي يارا بأن تكون سفيرة ووجهاً للماركة بل ستختار مجموعة متميزة من الألوان لتطلقها قريباً تحت اصدار خاص بها ويحمل اسمها، في خطوة تعاون مشترك يمتد لسنة كاملة. 


وعبرت يارا عن سعادتها بهذا التعاون قائلة: "بعد أن جربت عدسات سما اقتنعت بأن الجمال تختصره العيون، لهذا قررت أن أشارك تجربتي مع الجمهور" وأكملت يارا قولها: "اليوم تغيرت مقاييس الجمال وأصبحت هناك إضافات ضرورية تزيد من جمال المرأة وحضورها ومنها العيون التي تتغير لونها بعدسات رائعة، والحقيقة أن عدسات سما هي أفضل العدسات اللاصقة، ولهذا اخترتها. 


يذكر أن الإعلان الترويجي الذي قدمته يارا تم استخدام فيه تقنية الـ BOLT وهذه التقنية تستخدم لأول مرة في إعلان عربي، استقدمتها الشركة مالكة علامة سما من المانيا.


وأطلت يارا بعدة عدسات من فئات مختلفة من الألوان المتنوعة التي يصل عددها إلى 27 لوناً مختلفة تناسب جميع العيون وتتوافق مع مختلف ألوان البشرة، وفي هذا الصدد قال الدكتور عمار أبو الخير المدير التنفيذي لشركة الندرة المالكة للعلامة التجارية سما .



"عدسات سما تعتمد أحدث التقنيات الطبية وصنعت خصيصا لتكون مناسبة للمستخدمين في منطقة الخليج والشرق لأوسط و ذلك بعد حصولها على التراخيص الازمة وراعينا في اختيار الألوان آخر خطوط الموضة، كما أننا في صدد إطلاق خطوط جديدة من الألوان المميزة" وحول اختيار يارا لتكون سفيرة للماركة قال أبو الخير: "سعيد جدا بتعاوننا مع الفنانة الكبيرة يارا، يارا فنانة محبوبة في مختلف أنحاء العالم العربي، وقد اخترناها لمصداقيتها وحضورها المميز والجميل لتكون سفيرتنا والوجه الإعلاني للماركة".

أخبار تهمك

بشرة سارة في الأهلي قبل القمة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بيريز يستقر على الإطاحة بنجم ريال مدريد

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. التحفظ على أشرف السعد بمطار القاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على لاعبي الزمالك المهددين بالغياب عن القمة ضد الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعة

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

أول تعليق من زيدان بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. أول تعليق من أشرف السعد بعد احتجازه في مطار القاهرة

منذ ساعتين

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يقترب من الرحيل.. والأهلي يترقب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:18 ص

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

01:20 ص

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

11:11 م

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

12:23 ص

عاجل.. بيريز يستقر على الإطاحة بنجم ريال مدريد

01:53 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي